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الرئيس الموريتاني يعزي في ضحايا لاس فيغاس


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 13:42



الرئيس الموريتاني يعزي في ضحايا لاس فيغاس
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عزي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا إطلاق النار الذي شهدته مدينة لاس فيغاس.

واستنكرت تعزية الرئيس الموريتاني عملية إطلاق النار على الحشود واصفة إياها بـ"العمل الإجرامي المروع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين".

وعبر ولد عبد العزيز من خلال البرقية عن تعازيه ومواساته لشعب وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى."

وكان ما لا يقل عن  58  شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب المئات عندما أمطر رجل عمره 64 عاما، مسلحا بعشر بنادق على الأقل، بالرصاص جمهور حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ليل الأحد من نافذة الطابق 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ينتحر.
 
ويعد هذا الهجوم أكثر إطلاق نار جماعي دموي في تاريخ الولايات المتحدة متخطيا حصيلة مذبحة في ملهى ليلي في أورلاندو العام الماضي قتل فيها 49 شخصا ونفذها مسلح بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
 


الكلمات المفتاحية : تعزية, هجوم
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