الرئيس الموريتاني يعود بعد وساطة ناجحة في غامبيا

نواذيبو: احتجاجات واسعة ضد شركات دقيق السمك

جامي يتنحى عن الحكم ويقضي ليلته الأخيرة في غامبيا

زويرات: عرائض مطلبية لعمال النظافة وتلويح بالإضراب

غامبيا: استعدادات في كوناكري لاستقبال جامي

مطار بانجول قبيل مغادرة جامي (صور)

المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان

طائرة موريتانية تحدد مستقبل جامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : الرئيس الموريتاني يعود بعد وساطة ناجحة في غامبيا https://t.co/XYQQz2IdTC
السبت 21 يناير - 02:54
Sahara Media Agency : نواذيبو: احتجاجات واسعة ضد شركات دقيق السمك https://t.co/8509KkAcVi
السبت 21 يناير - 02:21
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الرئيس الموريتاني يعود بعد وساطة ناجحة في غامبيا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 01:46



الرئيس الموريتاني يعود بعد وساطة ناجحة في غامبيا
مواضيع ذات صلة

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ليل الجمعة/السبت إلى العاصمة نواكشوط، قادما من العاصمة الغامبية بانجول، بعد وساطة ناجحة في الأزمة الغامبية قادها رفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي.
 
وغادر ولد عبد العزيز بانجول بعد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي الأزمة السياسية في غامبيا، وموافقة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد مقابل ضمانات.
 
وقبيل مغادرته أدلى ولد عبد العزيز بتصريح صحفي شكر فيه جامي على "ما تحلى به من شجاعة وتضحية مكنت من التوصل إلى اتفاق هام"، وفق تعبيره.
 
وقال ولد عبد العزيز في رده على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية في المطار: "هذا الاتفاق يصون للرئيس يحيي جامي شرفه وكرامته ووحدة واستقرار بلده"، مضيفاً أن جامي "سيغادر غامبيا عندما تكون الظروف ملائمة وفى أسرع وقت ممكن"، دون أن يحدد وجهته.
 
وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى العاصمة الغامبية زوال اليوم الجمعة، ليقضي قرابة 12 ساعة متواصلة من المفاوضات في إطار وساطة لحل الأزمة السياسية التي تضرب غامبيا منذ أكثر من شهر.
 
وقد مكنت الزساطة الموريتانية-الغينية من تفادي التدخل العسكري في غامبيا من أجل الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الذي رفض الاعتراف بنتائج انتخابات رئاسية فاز بها مرشح المعارضة أداما بارو.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, عزيز, غامبيا, غينيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة