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الرئيس الموريتاني يلتقي برئيس الحكومة المغربية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 - 11:41



الرئيس الموريتاني يلتقي برئيس الحكومة المغربية
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أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيخص رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران، باستقبال خلال الزيارة التي سيقوم بها الأخير إلى موريتانيا.
 
وبحسب نفس المصادر فإن بنكيران سيبدأ زيارته يوم غد الأربعاء لموريتانيا، وهي ثاني زيارة رسمية له لهذه البلاد منذ شهر أبريل عام 2013.
 
وأوضحت المصادر أن بنكيران سيتوجه إلى مدينة ازويرات، في أقصى الشمال الشرقي لموريتانيا، حيث من المنتظر أن يستقبله الرئيس الموريتاني.
 
ويقضي ولد عبد العزيز منذ عدة أيام عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور، في أقصى شمال موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, بنكيران, عزيز, نواكشوط


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