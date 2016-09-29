عزيز: يد الحوار ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن يد الحوار ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين، في إشارة إلى مقاطعي الحوار وهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي.



وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز خلال افتتاح جلسات الحوار الوطني الشامل الذي تنظمه الحكومة وتقاطعه أطياف واسعة من المعارضة الراديكالية.



وقال ولد عبد العزيز في خطابه: "بذلنا جهودا مكثفة خلال الأشهر الماضية لإشراك جميع الأطراف دون استثناء وتدارس مختلف المواضيع والقضايا المقدمة لبحثها على طاولة الحوار".



وأضاف: "أكدنا التزامنا بكل ما يعزز الثقة بين أطراف المشهد السياسي من أجل إقناعهم بالانخراط في الحوار".



وأكد ولد عبد العزيز أن النظام استجاب لكل "المبادرات والمقترحات البناءة أياً كان مصدرها، ووفر كل الوقت اللازم لإنضاج إنجاح هذا المسار".



وخلص إلى أن "يد الحوار ستبقى ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين، خدمة للمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها حماية كيان المجتمع من دعاة الكراهية والعنف ومؤسسات الدولة من أعمال المفسدين"، وفق تعبيره.



ويقاطع الحوار من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الي يضم عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المستقلة.



كما يقف حزبا تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي خارج دائرة المحاورين، وهم من يصفون الحوار بأنه "مهزلة ومسرحية".

