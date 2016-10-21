الرئيس الموريتاني ينفي نيته البقاء لمأمورية ثالثة

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أن يكون قد طالب بمأمورية ثالثة ، وقال إنها " موجودة في ذهن البعض" ، و أنه لم يسبق له أن طرحها و الدستور لا يسمح بها و يجب عدم التلاعب به، وفق تعبيره .
وأكد ولد عبد العزيز خلال خطاب في ختام جلسات الحوار الوطني أنه لم يطالب بتغيير المادة 28 إنما طالب بها بعض المتدخلين و لم يسبق له أن طلب مأمورية ثالثة ، و دستور الجمهورية لا يمكن التلاعب به و لا يمكن تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه " لم و لن يستحي من تقديم طلب تغيير الدستور و لا يخاف ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يمكن تغييرالدستور حفاظا عليها ، مضيفا أن هذه النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .
و أوضح أن الهدف الأساسي من الحوار هو ترسيخ الديمقراطية و أن الجميع سيستقيد منه ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الأجيال القادمة ، مضيفا أن البعض يحاول دائما إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا ، عن طريق الثورات و عن طريق أشياء تكمن في خيالهم ، حسب تعبيره .
وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن العلم الماضي لم يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ولا يدل على أي رمز ، وفق تعبيره .
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