الرئيس الموريتاني ينفي نيته الترشح لمأمورية ثالثة





نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أن يكون قد طالب بمأمورية ثالثة ، وقال إنها " موجودة في ذهن البعض" ، و أنه لم يسبق له أن طرحها و الدستور لايسمح بها و لايجب عدم التلاعب به ،وفق تعبيره .





وأكد ولد عبد العزيز خلال خطاب في ختام الجلسات الحوار الوطني أنه لم يطالب بتغيير المادة 28 إنما بها بعض المتدخلين ولم يسبق له أطلب مأمورية ثالثة ، و دستور الجمهورية لايجب تلاعب البعض به و لا يجب تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.





وأشار إلى أنه" لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستورو لايخاف ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يجب تغييرالدستور حفاظا عليها ، مضيف أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .





و أوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية و سيستقيد منه الجميع ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الاجيال القادمة ، مضيفا أن البعض يحاول دائما أن إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا ، عن طريق الثروات و عن طريق تكمن في خيالهم ، حسب تعبيره .





وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن العلم الماضي لم يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ولايدل على أي رمز ، وفق تعبيره .نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أن يكون قد طالب بمأمورية ثالثة ، وقال إنها " موجودة في ذهن البعض" ، و أنه لم يسبق له أن طرحها و الدستور لايسمح بها و لايجب عدم التلاعب به ،وفق تعبيره .





وأكد ولد عبد العزيز خلال خطاب في ختام الجلسات الحوار الوطني أنه لم يطالب بتغيير المادة 28 إنما بها بعض المتدخلين ولم يسبق له أطلب مأمورية ثالثة ، و دستور الجمهورية لايجب تلاعب البعض به و لا يجب تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.





وأشار إلى أنه" لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستورو لايخاف ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يجب تغييرالدستور حفاظا عليها ، مضيف أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .





و أوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية و سيستقيد منه الجميع ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الاجيال القادمة ، مضيفا أن البعض يحاول دائما أن إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا ، عن طريق الثروات و عن طريق تكمن في خيالهم ، حسب تعبيره .





وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن العلم الماضي لم يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ولايدل على أي رمز ، وفق تعبيره .

