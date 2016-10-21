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الرئيس الموريتاني ينفي نيته الترشح لمأمورية ثالثة


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 00:15



الرئيس الموريتاني ينفي نيته الترشح لمأمورية ثالثة
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نفى  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أن يكون قد طالب بمأمورية ثالثة ، وقال إنها " موجودة في ذهن البعض" ، و أنه لم يسبق له أن طرحها و الدستور لايسمح بها و لايجب  عدم التلاعب به ،وفق تعبيره .


وأكد ولد عبد العزيز خلال خطاب في ختام الجلسات الحوار الوطني    أنه لم يطالب بتغيير المادة 28 إنما  بها بعض المتدخلين ولم يسبق له  أطلب مأمورية ثالثة ، و دستور الجمهورية لايجب تلاعب البعض به و لا يجب تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.


وأشار إلى أنه" لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستورو لايخاف ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يجب تغييرالدستور حفاظا عليها ، مضيف أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .


و أوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية و سيستقيد منه الجميع ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الاجيال القادمة ، مضيفا أن البعض  يحاول دائما أن إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا ، عن طريق الثروات و  عن طريق تكمن في خيالهم ، حسب تعبيره .


وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن  العلم الماضي لم يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ولايدل على أي رمز ، وفق تعبيره .نفى  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أن يكون قد طالب بمأمورية ثالثة ، وقال إنها " موجودة في ذهن البعض" ، و أنه لم يسبق له أن طرحها و الدستور لايسمح بها و لايجب  عدم التلاعب به ،وفق تعبيره .


وأكد ولد عبد العزيز خلال خطاب في ختام الجلسات الحوار الوطني    أنه لم يطالب بتغيير المادة 28 إنما  بها بعض المتدخلين ولم يسبق له  أطلب مأمورية ثالثة ، و دستور الجمهورية لايجب تلاعب البعض به و لا يجب تغييره لشخص معين ، على حد تعبيره.


وأشار إلى أنه" لم ولن يستحي بتقديم طلب تغيير الدستورو لايخاف ذلك" ، لكن مصلحة موريتانيا تبقى أولا و لا يجب تغييرالدستور حفاظا عليها ، مضيف أن النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح .


و أوضح أن الهدف من الحوار الأساسي هو ترسيخ الديمقراطية و سيستقيد منه الجميع ، لأن مخرجات الحوار تعني الشعب الموريتاني و الاجيال القادمة ، مضيفا أن البعض  يحاول دائما أن إثارة الفتن و المشاكل في موريتانيا ، عن طريق الثروات و  عن طريق تكمن في خيالهم ، حسب تعبيره .


وتحدث الرئيس الموريتاني عن قضية تغيير العلم ، وقال إنه سيطرح قضيته على الشعب الموريتاني ، لأن  العلم الماضي لم يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب ولايدل على أي رمز ، وفق تعبيره .



الكلمات المفتاحية : استفتاء, حوار, ولد عبد العزيز


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