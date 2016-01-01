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الرئيس الموريتاني يهنئ ترامب المنتخب رئيسا لأمريكا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 9 نونبر 2016 - 10:29



الرئيس الموريتاني يهنئ ترامب المنتخب رئيسا لأمريكا
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هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
 
وقال ولد عبد العزيز فى برقية نشرتها الوكالة الرسمية إنه يتمنى باسمه والشعب الموريتاني "النجاح لترامب فى مهمته النبيلة"

وأكد أنه على يقين أن علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الامريكية ستنمو وتتعزز باطراد خدمة للمصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين".
 
ونجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء  في الوصول إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض.
 


الكلمات المفتاحية : الرئاسة, أمريكا, انتخابات, ترامب, موريتانيا


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