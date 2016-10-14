الرئيس الموريتاني يوشح قائد الأركان العامة السعودية



وشح وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا صباح اليوم الجمعة باسم الرئيس الموريتاني وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان.



وحضر حفل التوشيح قائد الأركان العامة للجيوش وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني العقيد حننه ولد هنون ولد سيدى وعدد من الضباط.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد استقبل أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية.

