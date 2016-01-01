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الرئيس النيجيري يؤكد إصابة زعيم "بوكو حرام"


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 28 غشت 2016 - 15:06



رئيسا نيجيريا والنيجر البلدان الأكثر تعرضاً لهجمات "بوكو حرام"ـ
رئيسا نيجيريا والنيجر البلدان الأكثر تعرضاً لهجمات "بوكو حرام"ـ
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قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأحد، إن زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكاو تعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، في أول تعليق له على مزاعم الجيش أن شيكاو أصيب في هجوم.
 
وذكرت القوات النيجيرية الثلاثاء، أن شيكاو أصيب في غارة جوية استهدفت معقلاً لبوكو حرام في الغابات، إلا أنه لم يصدر أية تصريحات إضافية، ولم يعرض أية أدلة تثبت ذلك.
 
وقال بخاري في بيان من نيروبي حيث يشارك في قمة تنموية: "علمنا أنه أصيب في غارة جوية نفذتها القوات الجوية النيجرية".
 
وأضاف أن "عناصر القيادات العليا والسفلى في بوكو حرام تعاني من مشكلة"، مؤكداً أن التنظيم "لا يسيطر على أية منطقة، كما انقسم إلى مجموعات صغيرة تهاجم أهدافاً سهلة".
 
وقال بخاري إن شيكاو "أقصي" من الجماعة، ليؤكد المزاعم أن أبو مصعب البرناوي الذي عينه تنظيم الداعش هو المسؤول حالياً عن التمرد.
 
وظهرت مؤشرات على صراع سلطة بين كبار قادة الجماعة خلال وقت سابق من هذا الشهر، عندما أصدر شيكاو تسجيل فيديو ينفي فيه اقصاءه.
 
ويعتقد أن البرناوي لا يتجاوز عمره 22 عاماً، وهو ابن مؤسس بوكو حرام محمد يوسف، وأعلن تنظيم داعش تعيينه زعيماً للجماعة في أغسطس (آب).
 


الكلمات المفتاحية : بوكو حرام, نيجيريا


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