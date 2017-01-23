الرئيس اليمني يشيد بوساطة موريتانيا في أزمة غامبيا



أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين بوساطة الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز التي قادت إلى السلم و الأمن في غامبيا ، دون اللجوء إلى تدخل عسكري لإخراج يحي جامي من الحكم.



جاء ذلك خلال تسليم السفير اليمني الجديد في نواكشوط سالم صالح العرادة أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني ، وقال في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بعد اللقاء " أشدنا خلال اللقاء بالدور الريادي الذي قامت به موريتانيا لإرساء السلام ونجاح الوساطة في غامبيا".



وأكد السفير الجديد أنه سيعمل خلال مهمته على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات استراتيجية تضرب في أعماق التاريخ ، حسب تعبيره.



وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج ومدير ديوان رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات السامية.

