الرئيس يزور "واد الناقة" لإطلاق حملة تلقيح المواشي



توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة "واد الناقة"، شرق العاصمة نواكشوط، رفقة وزيرة البيطرة فاطمة فال بنت الصوينع، وذلك من أجل الإشراف على انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح المواشي 2016/ 2017.



وأطلقت موريتانيا في بلدية آوليكَات، التابعة لواد الناقة، مزعة لتحسين سلالات الأبقار عبر عمليات التلقيح الصناعي، وبحسب المصادر الرسمية فإن المزرعة التي بدأت عام 2011 مكنت من تلقيح ألفي بقرة.



وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة نجاح التلقيح وصلت إلى 43 في المائة، والمنتجات الأولية إلى أكثر من 600 منتج.



وبالإضافة إلى وزيرة البيطرة يرافق ولد عبد العزيز مدير ديوان الرئيس أحمد ولد باهيه، وعدد من المستشارين والمكلفين بمهام برئاسة الجمهورية.

