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"الرحمة" تساعد المنكوبين في بلدة "عين أهل الطايع"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 سبتمبر 2016 - 16:42



"الرحمة" تساعد المنكوبين في بلدة "عين أهل الطايع"
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استفادت مائتي أسرة من المنكوبين في بلدة "عين أهل الطايع" في الشمال الموريتاني، من مساعدات وزعتها اليوم الجمعة هيئة أحمدو ولد عبد العزيز "الرحمة".
 
وبحسب ما أكدته الهيئة فإن بعثة منها وصلت إلى "عين أهل الطايع" صباح اليوم وبدأت توزيع المساعدات على المنكوبين بالتعاون مع السلطات المحلية.
 
وكانت البعثة بقيادة الأمينة العامة للهيئة سارة منت سيدي عالي، ومسؤولة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة عزيزة منت البرناوي.
 
واستفادت كل أسرة من خمسين كلغ من الأرز، وخمسين كلغ من القمح، وعشرين كلغ من السكر، وعشرة كلغ من المعكرونة، وعشرة لترات من الزيت، بالإضافة إلى أربع أغطية.
 
وكانت السيول قد ألحقت أضراراً كبيرة ببيوت السكان في بلدة "عين أهل الطايع" وفي عدد من بلدات ولاية آدرار شمالي موريتانيا.
 
وقام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة لمدينة أطار وعين أهل الطايع من أجل الوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها السيول.
 


الكلمات المفتاحية : أطار, الرحمة, أمطار


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