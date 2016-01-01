الزويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من حليب الأطفال



أحبطت دورية من الدرك الوطني فى ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا فجر اليوم السبت تهريب 752 كيسا من حليب الأطفال إلى العاصمة نواكشوط.



وهاجمت الدورية الموقع الذي ينشط فيه المهربون في منطقة "آحفير" قرب ميجك على الحدود الشمالية الموريتانية في حدود الساعة الثالثة لتعثر على الكمية المصادرة فى حاويات مغلقة.



وكانت منطقة آحفير خلال السنوات الماضية بحسب مصادر محلية، منطقة للتبادل التجاري بعيدا عن أعين الأمن الموريتاني قبل أن تتحول إلى منطقة تهريب للمواد المحرمة .



ويستخدم المهربون هذه الحاويات لحفظ بضاعتهم قبل أن يتم نقلها عبر سيارات إلى داخل موريتانيا وتختلط بالمواد المستوردة بشكل شرعي.



ويصنف لبن الأطفال ضمن المواد ذات الاستخدام الصيدلي التي أصدرت السلطات الموريتانية مقررا بمنع دخولها من خارج المطارات والموانئ في إطار .سياستها لمكافحة التهريب