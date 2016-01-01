الزويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من حليب الأطفال

موريتانيا: آخر أفواج الحجاج يغادر إلى الديار المقدسة

وفيات غير مسبوقة فى أمريكا بسبب مسكنات مغشوشة

آبل تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة فى أجهزتها

تونس: البرلمان يمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد

النيابة: محاكمة المتهمين فى أحداث "كزرة بوعماتو" عادلة

بالفيديو.. الأمطار تغمر أحياء من مدينة أطار

إيطاليا: مهاجرون أفارقة يتطوعون لإنقاذ ضحايا الزلزال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في

الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي

شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
الدرس التركي/ شيخنا الملقب ادوم ولد الشيخ المهدي
 لقد أعطى الشعب التركي بدحره الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016 درسا رائعا للعالم كله في الدفاع
Sahara Media Agency : زويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من حليب الأطفال https://t.co/lFFmoKyTJZ
السبت 27 غشت - 17:46
Sahara Media Agency : موريتانيا: آخر أفواج الحجاج يغادر إلى الديار المقدسة https://t.co/GD6SRmfbwY
السبت 27 غشت - 14:57
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الزويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من حليب الأطفال


زويرات - صحراء ميديا
السبت 27 غشت 2016 - 15:29



الزويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من حليب الأطفال
مواضيع ذات صلة

أحبطت دورية من الدرك الوطني فى ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا فجر اليوم السبت تهريب 752 كيسا من حليب الأطفال إلى العاصمة نواكشوط.

وهاجمت الدورية الموقع الذي ينشط فيه المهربون في منطقة "آحفير" قرب ميجك على الحدود الشمالية الموريتانية  في حدود الساعة الثالثة لتعثر على الكمية المصادرة فى حاويات مغلقة.

وكانت منطقة آحفير خلال السنوات الماضية بحسب مصادر محلية، منطقة للتبادل التجاري بعيدا عن أعين الأمن الموريتاني قبل أن تتحول إلى منطقة تهريب للمواد المحرمة .

ويستخدم المهربون  هذه الحاويات لحفظ بضاعتهم قبل أن يتم نقلها عبر سيارات إلى داخل موريتانيا وتختلط  بالمواد المستوردة بشكل شرعي.

ويصنف لبن الأطفال ضمن المواد ذات الاستخدام الصيدلي التي أصدرت السلطات الموريتانية مقررا بمنع دخولها من خارج المطارات والموانئ في إطار .سياستها لمكافحة التهريب


الكلمات المفتاحية : الدرك, تهريب, تيرس, حليب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة