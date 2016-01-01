السبب الذي جعل "فيسبوك" ينعي عددًا من مستخدميه





أدى الخطأ الذي وقع أمس الجمعة لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ظهور عبارات تأبين على حسابات أشخاص ما زالوا على قيد الحياة من بينهم الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربرغ، وسارع مستخدمون الى التأكيد عبر صفحاتهم أنهم ما زالوا على قيد الحياة.





وقال متحدث باسم فيسبوك:" إنه خطأ بشع وقد أصلحناه". وقد ظهرت عبارات تأبين على حسابات عديدة من بينها "نأمل أن يجد الناس الذين أحبوا مارك العزاء في الأشياء التي يتداولها الآخرون لتذكره والاحتفاء بحياته”، استمرت لأقل من ساعة ليعود بعدها أصحاب الحسابات للظهور على أنهم أحياء.





وقد وجد الصحافيون المهتمون بشؤون التكنولوجيا ومستخدمو فيسبوك جانبا مثيرا للسخرية في ما حدث، في حين عبر الأشخاص المستهدفين عن إستغرابهم مما حصل، حيث قالت إحدى المستخدمات:” ماذا يحصل في الفيسبوك، أنا لست ميتة”، ووجد البعض أن هذا الأمر ليس مسليا بل مزريًا، ونشر البعض قلقهم، كما وصبوا جام غضبهم على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.







وكان قد وجد حوالى مليوني مستخدم بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأميركية علامة الزهرة الصغيرة معها عبارة "تكريما لذكراي" قبل اسم المستخدم، وهو ما ينشر على حسابات المستخدمين المتوفين بطلب من أقربائهم.





وقال متحدث باسم "فيسبوك" لوكالة فرانس برس إن "رسالة موجهة إلى حسابات الأشخاص المتوفين نشرت لفترة وجيزة عن طريق الخطأ على حسابات أخرى"، وأضاف "إنه خطأ فادح قمنا بحله".







وكتبت الصحافية في "واشنطن بوست" المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة آبي أولهيسر "في وقت سابق بعد ظهر اليوم، نشر حسابي على فيسبوك رسالة جميلة إلى أصدقائي داعيا إياهم إلى"الاحتفاظ بذكراي وإيجاد المؤاساة في الأمور التي يتشاركها الآخرون عني". كان الأمر مؤثرا جدا، حيث أنه وجد رسم صغير لزهرة. لكن كل ما في الأمر أني لم أمت بعد".





من جهة أخرى سخر موقع The Verge التكنولوجي من الأمر قائلا:" إن فيسبوك يتوج أطول أسبوع في تاريخ أميركا بإبلاغ الجميع بأنهم موتى"، وذلك في تلميح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع الإشارة الى أن هذا الخلل جاء بعد الإنتقادات التي وجهت الى موقع فيسبوك لموقفه من الإنتخابات الرئاسية الأميركية 2016، حيث اتهم البعض مواقع التواصل الإجتماعي بالتأثير على الإنتخابات الرئاسية عبر حذف بعض الأراء والإبقاء على أخرى حتى ولو كانت كاذبة، الأمر الذي دفع زوكربرغ الى التعليق قبل أيام قائلا:” هذه النظرية مجنونة جدا”.





وكان فيسبوك قد أطلق هذه الخاصية في عام 2015 وهي تمكن المستخدم من تحويل صفحته إلى صفحة ذكرى لدى وفاته، حيث يمكن لأصدقائه ومن كانوا على صلة به كتابة رسائل وتبادل الذكريات. وهناك خيار آخر وهو إلغاء حسابك بعد الوفاة، ولتحقيق ذلك يجب على المستخدمين ملء إستمارة نيابة عن المستخدم المتوفي وتاريخ الوفاة.

