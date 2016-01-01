السرطان يهدد حياة 5.5 مليون امراة سنويا

أظهر تقرير نشر الثلاثاء أن السرطان قد يودي بحياة 5,5 مليون امرأة سنويا بحلول العام 2030 أي أكثر بنسبة 60 فى المائة تقريبا مما كانت عليه الحال في العام 2012 بسبب ارتفاع عدد السكان وتقدمهم في السن .



واعتبر التقرير الصادر عن الجمعية الأميركية للسرطان والذي نشر في إطار المؤتمر العالمي للسرطان المنعقد في باريس حتى الخميس، أن جهودا إضافية يجب أن تبذل على صعيد التوعية والوقاية للجم هذا الوباء المتعاظم الذي تسبب بوفاة 3,5 مليون امرأة في العام 2012 من أصل أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة في الإجمال)غالبيتهن في الدول النامية .



وأوضحت سالي كوال من الجمعية الأميركية للسرطان التي جمعت بيانات التقرير بمساعدة من مختبر الأدوية الألماني "ميرك" أن "عبء السرطان يزداد في الدول المتدنية والمتوسطة الدخل بسبب تقدم السكان في السن والنمو السكاني ".



ويعزى هذا الارتفاع أيضا إلى "الزيادة في انتشار عوامل الخطر للإصابة بالسرطان المعروفة والمرتبطة بالعملية الانتقالية الاقتصادية السريعة، مثل عدم الحركة والتغذية السيئة والبدانة وعوامل تناسلية" مثل إنجاب أول طفل في سن متأخرة، وهو من عوامل الخطر على صعيد الإصابة بسرطان الثدي.

