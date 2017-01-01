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السعودية : أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات


صحراء ميديا+وكالات
الخميس 31 غشت 2017 - 09:30



السعودية : أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات


بدأ أكثر من مليوني حاج اليوم الخميس بالتحرك إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوفبعرفة حتى مغيب شمس يوم التاسع من ذي الحجة.
 
وكان الحجاج قد توجهوا إلى مشعر مِنى لقضاء يوم التروية أمس، الموافق الثامن من ذي الحجة، استعداداً للتصعيد فجر اليوم الخميس إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأهم في الحج.
 
وقد ساد الهدوء والسكينة مواكب ضيوف بيت الله الحرام، الذين ارتفعت أصواتهم ‏ بالتلبية في طريقهم إلى مشعر منى، واتسم الركب الطاهر بنفحات روحية، وأدوا صلواتهم قصراً من دون جمع قبل أن يبيتوا ليلتهم الأولى بمشعر منى.
 
وكانت السلطات السعودية أعلنت  أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : الحج . عرفات, السعودية .
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