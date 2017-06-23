السعودية :إحباط محاولة لاستهداف المسجد الحرام





كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أن قوات الأمن أحبطت عملاً "إرهابيا" كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.



وخططت للعملية مجموعة تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة.



وأحبطت العملية الأولى في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.



وبادر الانتحاري الذي كان مختبئاً في أحد منازل حي أجياد بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضاً التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه ليفجر نفسه لاحقاً بعد أن ازداد الخناق عليه.



وأصيب إثر هذه الحادثة 6 وافدين إلى جانب إصابات خفيفة لحقت بخمسة من رجال الأمن.



وقال البيان إن قوات الأمن قبضت على 5 من المتهمين، بينهم امرأة، ويجري التحقيق معهم حالياً.



يذكر أنه في اليوم ذاته من شهر رمضان الماضي فجر شخص نفسه في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ما أدى لمقتل أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين.