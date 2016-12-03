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السعودية : إعادة تشكيل "كبار العلماء" و"الشورى"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 ديسمبر 2016 - 09:09



السعودية : إعادة تشكيل "كبار العلماء" و"الشورى"
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية  أمس الجمعة ، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في المملكة، وتعيينات جديدة في مجلس الشورى. وتقرر تمديد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرغة من الهيئة.
 
وأعفي  محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وعين  عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى، كما عين محمد بن أمين أحمد الجفري نائبا لرئيس المجلس ، و يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى.
 كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، وتعيين علي الغفيص بدلاً منه.
 
كما أعفي صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه، وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء  نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه.
 
وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً، تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.


الكلمات المفتاحية : السعودية, علماء, هيئة


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