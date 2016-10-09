السعودية : السلطات تشرع في إسدال ثوب الكعبة المشرفة





تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً الاثنين، بإسدال ثوب الكعبة المشرفة، من خلال خطوات تتضمن تركيب الحلق والحبل، يلي ذلك إنزال الثوب، ومن ثم تركيب بقية المذهبات، ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة المشرفة، وتركيب إطار الحجر الأسود، ثم إسدال ثوب الكعبة المشرفة من الجهات الأربع.







وقالت الرئاسة عبر حسابها على "تويتر": "تمت أولى مراحل إسدال كسوة الكعبة المشرفة بتثبيت الحبل المثبت للكسوة أسفل الكعبة".



يذكر أن الرئاسة العامة رفعت ثوب الكعبة المشرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1437هـ، بهدف حماية الجزء السفلي للثوب من الاحتكاك والتعلق به، وإعاقة الطواف أثناء الازدحام، خصوصاً في أوقات الذروة.

