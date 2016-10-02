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السعودية تبدأ فرض رسوم جديدة على التأشيرات


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 2 أكتوبر 2016 - 16:42



السعودية تبدأ فرض رسوم جديدة على التأشيرات
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بدأت المديرية العامّة للجوازات، بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات "الدخول، والمرور، والخروج والعودة"، إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437هـ.

و ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة "الدخول، والمرور" في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، وتضمن القرار تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة وفق ما يلي:

أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور "300" ريال.

كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و"100" ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و"200" ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
 


الكلمات المفتاحية : الحج, السعودية, العمرة, تأشيرات, رسوم


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