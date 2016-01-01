السعودية تحتضن مؤتمرا وزاريا دوليا حول الطيران المدني



تحتضن المملكة العربية السعودية من 29 -31 أغسطس الجاري مؤتمرا وزاريا دوليا حول الطيران المدني تحت شعارأمن وسلامة الطيران المدني



وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن المؤتمر سيخصص لمناقشة عدد من المواضيع المهمة لتأمين الطيران المدني من خلال تبادل أفضل الممارسات المتبعة عالميا نحو تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن وذلك من خلال عدة نقاط أبرزها:

ـ تشجيع المبادرات الإقليمية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمناطق الأخرى والمنظمات العالمية

ـ إعداد رؤية مشتركة نحو شؤون السلامة والأمن بين الدول اقليميا

ـ تفعيل استخدام الموارد الاقليمية وإنشاء وسائل فعالة للتعاون الإقليمي

ـ تبادل المعلومات الأمنية للتخفيف من المخاطر وتجاوز تحديات السلامة



ويمثل موريتانيا في هذا المؤتمر وزير التجهيز والنقل أحمد سالم ولد عبد الرؤوف الذي غادر نواكشوط فجراليوم الجمعة متوجها إلى الرياض رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.