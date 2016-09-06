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دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

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الأستاذ : أمين ولد عبد الله
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منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
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الثلاثاء 6 سبتمبر - 15:56
Sahara Media Agency : ولد النحوي يطالب بتفعيل دور العلماء في موسم الحج https://t.co/rUByRCNejA
الثلاثاء 6 سبتمبر - 14:27
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السعودية ترحّل حجاجا قدموا بتأشيرات وجوازات مزورة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 - 13:59





الكلمات المفتاحية : الترحيل, التزوير, الجوازات, الحج, تأشيرات


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