السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار



أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن خطة قيمتها 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية تمتد عبر حدودها مع الأردن ومصر، في أكبر مشروع حتى الآن ضمن جهود تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المنطقة المسماة "نيوم" التي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.



وكشف صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة، أن المنطقة التي ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة بقناة السويس ستعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية فحسب.



وقال ”من الأساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، كون الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.“



وأضاف الأمير محمد إن من المتوقع أن تضخ الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار في المنطقة خلال السنوات المقبلة.