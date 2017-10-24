السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار

اختطاف طاقم سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل نيجيريا

الشرطة السنغالية: الشخص المعتقل في روصو ليس "إرهابيا"

موريتانيا توقع اتفاقية مع الصين لتشييد مجمع صحي

موريتانيا: تعهد بدعم منمي لبراكنة لمواجهة الجفاف

غامبيا: حملة تطالب بمحاكمة الرئيس السابق "جامي"

موريتانيا: تعاون بين السلطات و "لاتلمس جنسيتي" لتنظيم الإحصاء

جوائز الفيفا: زيدان ورونالدو الأفضل فى العالم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : Gambie : vaste campagne pour réclamer un procès de l’ancien président Yaya Djamé https://t.co/p43JFYMoxG
الثلاثاء 24 أكتوبر - 15:38
Sahara Media Agency : Mauritanie : promesse d’aide gouvernementale pour les éleveurs https://t.co/OoKW5EW5n6
الثلاثاء 24 أكتوبر - 15:37
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 13:57



السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار
مواضيع ذات صلة

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن خطة قيمتها 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية تمتد عبر حدودها مع الأردن ومصر، في أكبر مشروع حتى الآن ضمن جهود تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
 
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المنطقة المسماة "نيوم" التي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.
 
وكشف صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة، أن المنطقة التي ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة بقناة السويس ستعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية فحسب.
 
وقال ”من الأساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، كون الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.“
 
وأضاف الأمير محمد إن من المتوقع أن تضخ الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار في المنطقة خلال السنوات المقبلة.


الكلمات المفتاحية : استثمار, السعودية, محمد بن سلمان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة