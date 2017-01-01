السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة و31 أغسطس "يوم عرفة"



أعلنت الملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين، وفق ما نقلت قناة "العربية" عن مسؤولين سعوديين، وبناء عليه يكون يوم الخميس 31 أغسطس الجاري هو يوم الوقوف بجبل عرفة.



وكانت السلطات السعودية قد دعت السبت الماضي جميع المسلمين الموجودين على أراضيها إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة، مساء الاثنين، لتحديد يوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة الهجري.



ودعت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عموم المسلمين في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.



كما طالبت بمعاودة تحريه مساء اليوم التالي (الثلاثاء) إن لم يُرَ مساء الاثنين، وإبلاغ أقرب محكمة بذلك، سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أم بواسطة المناظير.



وبعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة فإن شهر ذي القعدة سيتم إكماله 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 23 أغسطس وطبقا للحسابات الفلكية سيكون الشهر 29 يوماً.



وبناء عليه سيكون يوم الوقوف بجبل عرفة يوم 31 أغسطس، فيما سيكون يوم عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة فاتح شهر سبتمبر المقبل.

