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السعودية تعلن تفكيك شبكة داعشية من 3 خلايا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 13:32



السعودية تعلن تفكيك شبكة داعشية من 3 خلايا
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كشفت السلطات السعودية اليوم الاثنين أنها تمكنت من خلال عملية أمنية تمت على  عدة مراحل من إحباط عمليات تفجيرية كلفت بتنفيذها شبكة مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم  الدولة الإسلامية "داعش".

و قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في تصريح  لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ، ومقدراتها وتعقب القائمين عليها .

وحسب المتحدث الأمني فقد خططت هذه الشبكة لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفيرالخلائط اللازمة وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة  ، حسب تعبيره.

ونشرت السلطات أسماء المتهمين البالغ عددهم سبعة عشر شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا  ثلاثة ، أحدهم من الجنسية اليمنية ومصري و فلسطيني.
 
وأكد المتحدث أن الشبكة كانت ستستهدف أحد أفراد  وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته ، بالاضافة إلى عملية تستهدف  الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم .

كما تم الكشف عن احباط عدة عمليات انتحارية كانت تستهدف عدة شخصيات عسكرية و أمنية ،و أوضح البيان أن المتهمين قاموا بايواء منفذي عملية تفجير مسجد ( الإمام الرضا ) بحي المحاسن بمحافظة الأحساء ، وتأمين أسلحة آلية لهما، ونقلهما إلى محافظة الأحساء لتنفيذ العملية .

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية تؤكد أن مخططات أعداء المملكة التي يستهدفون بها عقيدتها وأمنها ومقدراتها وأبناءها لا تزال تسعى بشتى السبل والوسائل لتحقيق أهدافها، وفق تعبيره .


الكلمات المفتاحية : ارهاب, السعودية, داعش


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