السعودية: تفجير انتحاري في مدينة جدة (فيديو)



فجر شخصان يشتبه أنهما متشددان، اليوم السبت، نفسيهما خلال مواجهة مع قوات الأمن السعودية في مدينة جدة، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة.



وقالت المصادر إن قوات الأمن حاصرت منزلا في جدة وتبادلت إطلاق النار مع الرجلين اللذين فجرا نفسيهما، فيما بثت قنوات تلفزيونية تسجيل فيديو لانفجار في حي الحرازات بشرق جدة.



ولم يصدر تعليق بعد من الداخلية السعودية.



ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة تفجيرات وإطلاق رصاص في السعودية منذ منتصف عام 2014 أسفرت عن سقوط العديد من القتلى ومعظمهم من الأقلية الشيعية في المملكة وقوات الأمن.



وفي العام الماضي ق تل انتحاري وأصيب شخصان في انفجار قرب القنصلية الأمريكية في جدة وكان ذلك أول تفجير يستهدف الأجانب في المملكة منذ سنوات.

