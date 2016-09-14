السعودية تنفي إحباط مخططات تخريبية خلال الحج



نفى المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أمس الثلاثاء، صحة تقارير تحدثت عن إحباط عمل إرهابي قرب أحد المواقع الأمنية بمشعر عرفات، واصفا ذلك بأنه غير صحيح.



وأوضح المتحدث عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت حالة اشتباه وتحققت من أنها لا تمثل أي تهديد أمني".



وأكد أنه لم يتم رصد أي خلايا مشبوهة في الحج أو أي محاولات لتعكير صفو الحج وأن المسؤوليات التي كلفت بها الجهات الأمنية لحفظ أمن الحج تقتضي الاستمرار في تنفيذ المهام الأمنية حتى يعود الحجيج إلى بلدانهم سالمين غانمين، وفق تعبيره.



وقال المسؤول السعودي "نعمل على منع أي عمل إرهابي يستهدف حجاج بيت الله الحرام ونحن في المملكة نواجه الإرهاب منذ عدة سنين وعملنا مستمر في جميع أنحاء المملكة لمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله".

