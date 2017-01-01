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السعودية تهدى موريتانيا100 طن من التمور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 17:35



السعودية تهدى موريتانيا100 طن من التمور
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أهدت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين منحة غذائية تمثلت مائة طن من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والانسانية .

وتسلم المفوض المساعد لمفوضية الامن الغذائي  محمد ولد محمد العيد ولد خيار الهدية  رفقة سفير المملكة العربية السعودية المعتمد في موريتانيا سعادة هزاع بن ضاوي المطيري.

وأكد المفوض المساعد أن هذه الهدية سيتم توزيعها على المواطنين الاكثر احتياجا في القري والارياف في جميع مناطق الوطن خصوصا أنها تأتي بالتزامن مع اقتراب شهررمضان المبارك.

 وأشار إلى أن هذا الهدية وماسبقها من تعاون مثمر بين مفوضية الأمن الغذائي ومركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية يعكس عمق علاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني .
 
من جهته، أوضح السفير السعودي هزاع بن ضاو المطير أن هذه الهدية تدخل في إطار التعاون البناء والمثمر بين الدولتين الشقيقتين .
وحضر حفل التسليم طاقم من مفوضية الامن الغذائي وممثلون عن مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية.
 


الكلمات المفتاحية : التمور, السعودية, دية, رمضان, موريتانيا
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