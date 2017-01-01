السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

رداً على وزير المالية

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه

حريق في مقهى البنك المركزي الموريتاني

أحمد ولد يحي عضواً في المكتب التنفيذي لـ"الكاف"

موريتانيا: التنقيب عن الذهب يواصل حصد الأرواح

"الشيوعية" تتسبب في أزمة بين تونس والجزائر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السعودية تهدى موريتانيا100 طن من التمور https://t.co/vgjvs5kUW5السعودية-تهدى-موريتانيا100-طن-من-التمو… https://t.co/iHa2VQhRYs
الاثنين 8 ماي - 19:44
Sahara Media Agency : https://t.co/V6wBTR2xj1
الاثنين 8 ماي - 16:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 17:35



السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور
مواضيع ذات صلة

استفادت أربع ولايات موريتانية من كميات من التمور منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبدأت عمليات توزيع التمور اليوم الاثنين في مدينة كيهيدي وقرية بير البركة، جنوبي موريتانيا.
 
وجرت عمليات توزيع التمور بالتعاون ما بين سفارة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الغذاء العالمي، وبحضور المفوض المساعد لمفوضية الأمن الغذائي محمد ولد محمد العيد ولد خيار، والسلطات المحلية ممثلة في والي كوركول وحاكم كهيدي.
 
وتصل كمية التمور إلى 130 طناً موجهة إلى أربع ولايات موريتانية هي: كوركول، لعصابة، تكانت، الحوض الغربي.
 
وتوجه هذه المنحة التي تأتي قبل شهر رمضان المبارك، إلى القرى والأرياف الموريتانية، حيث يقطن السكان الأكثر فقراً في واحدة من أكثر مناطق موريتانيا كثافة سكانية.
 
الجهات الرسمية في موريتانيا ممثلة في المفوض المساعد أكدت أن هذه المنحة تؤكد مستوى التعاون المثمر بين مفوضية الأمن الغذائي ومركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.
 


الكلمات المفتاحية : التمور, السعودية, دية, رمضان, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة