السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور



استفادت أربع ولايات موريتانية من كميات من التمور منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبدأت عمليات توزيع التمور اليوم الاثنين في مدينة كيهيدي وقرية بير البركة، جنوبي موريتانيا.



وجرت عمليات توزيع التمور بالتعاون ما بين سفارة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الغذاء العالمي، وبحضور المفوض المساعد لمفوضية الأمن الغذائي محمد ولد محمد العيد ولد خيار، والسلطات المحلية ممثلة في والي كوركول وحاكم كهيدي.



وتصل كمية التمور إلى 130 طناً موجهة إلى أربع ولايات موريتانية هي: كوركول، لعصابة، تكانت، الحوض الغربي.



وتوجه هذه المنحة التي تأتي قبل شهر رمضان المبارك، إلى القرى والأرياف الموريتانية، حيث يقطن السكان الأكثر فقراً في واحدة من أكثر مناطق موريتانيا كثافة سكانية.



الجهات الرسمية في موريتانيا ممثلة في المفوض المساعد أكدت أن هذه المنحة تؤكد مستوى التعاون المثمر بين مفوضية الأمن الغذائي ومركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.

