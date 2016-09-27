السعودية توافق على توقيع اتفاق عسكري مع موريتانيا



وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين على إجراء مباحثات مع موريتانيا في شأن مشروع اتفاقية بين البلدين في المجال العسكري.



وقال المجلس حسب الوكالة السعودية للأنباء (واس)، إنه يفوض ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني، والتوقيع على الاتفاقية.



وطالب المجلس المسؤول السعودي الذي سيوقع على الاتفاقية برفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



وتربط موريتانيا والمملكة العربية السعودية علاقات ثنائية بدأت تتعزز في الفترة الأخيرة، خاصة في المجال الأمني والعسكري، منذ انضمام موريتانيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أسسته المملكة العربية السعودية.

