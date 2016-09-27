السعودية توافق على توقيع اتفاق عسكري مع موريتانيا

الحكم على هادم أضرحة تمبكتو بالسجن تسع سنوات

الحرب على "أكياس البلاستيك" تدخل الحوض الغربي

موريتانيا: نسبة النمو الاقتصادي تتجاوز 4 في المائة

بعد "فضيحة الأسمدة".. الحكومة تتفقد الحملة الزراعية

موريتانيا تدعو أطراف النزاع المالي إلى تطبيق اتفاق السلام

مليار و600 مليون لتوسيع شبكة الاتصال في تيرس

موريتانيا: أمطار متوسطة على 3 ولايات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكم على هادم أضرحة تمبكتو بالسجن تسع سنوات https://t.co/vgjvs5kUW5الحكم-على-هادم-أضرحة-تمبكتو-بالسج… https://t.co/OruhTRmNvZ
الثلاثاء 27 سبتمبر - 13:43
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحرب على "أكياس البلاستيك" تدخل الحوض الغربي https://t.co/vgjvs5kUW5الحرب-على-أكياس-البلاستيك-تدخل-ا… https://t.co/sTnrN40Xyl
الثلاثاء 27 سبتمبر - 13:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السعودية توافق على توقيع اتفاق عسكري مع موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 - 11:11



السعودية توافق على توقيع اتفاق عسكري مع موريتانيا
مواضيع ذات صلة

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين على إجراء مباحثات مع موريتانيا في شأن مشروع اتفاقية بين البلدين في المجال العسكري.
 
وقال المجلس حسب الوكالة السعودية للأنباء (واس)، إنه يفوض ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني، والتوقيع على الاتفاقية.
 
وطالب المجلس المسؤول السعودي الذي سيوقع على الاتفاقية برفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
 
وتربط موريتانيا والمملكة العربية السعودية علاقات ثنائية بدأت تتعزز في الفترة الأخيرة، خاصة في المجال الأمني والعسكري، منذ انضمام موريتانيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أسسته المملكة العربية السعودية.
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, أمن, تعاون


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة