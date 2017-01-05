السعودية توافق على رفع الطاقة الإستيعابية للحج

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس على رفع الطاقة الاستيعابية للحج بموسم حج هذا العام 1438هـ، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك.



وجاء هذ القرار لتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها، وتقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن كافة، حسب القائمين على إدارة الحج.



وقال وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح إن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أكد في توجيهاته على توسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولاً للأعداد المعمول بها قبل عام 1433هـ.



وأكد الوزير السعودي أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.



وقد بلغ إجمالي عدد الحجاج في الموسم الماضي 1.862.909 حاجا، منهم 1.325.372 حاجا من خارج السعودية، فيما بلغ إجمالي حجاج الداخل 537.537 حاجا، الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين منهم 207.425 حاجا وفدوا إلى مكة من باقي مدن المملكة، و330.112 حاجا من داخل مكة المكرمة.



وقد شهد موسم الحج 1433 هـ أعلى كثافة حجاج حيث تجاوز عدد الحجاج 3 ملايين حاج.