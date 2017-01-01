السعودية : خطة لمواجهة فرضية حدوث تدافع فى الحج





نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة فرضية عن وجود تدافع بأحد الطرق المؤدية للجمرات بمشاركة الجهات الحكومية الخدمية .



وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ في تمام الساعة الخامسة عصراً ، عن وجود تدافع بأحد الطرق المؤدية للجمرات , حيث تمت الاستجابة واستقبال 72 حالة متنوعة في منطقة الفرز، وتم تصنيف الحالات حسب خطورتها ونقلها لمنطقة العلاج ومن ثم منطقة النقل الإسعافي ونقلها إلى المرافق الطبية .



كما تم إخلاء الموقع تماماً الساعة 5:48 تقريباً بعد توثيق معلومات المصابين وتحديد الإصابات والعلاج المناسب .



وتهدف الفرضية إلى تلافي المخاطر التي قد تعترض سلامة الحجاج والممتلكات العامة والخاصة والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث .