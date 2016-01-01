السعودية: لن نسمح بالشعارات السياسية في الحج



أكد قائد قوات أمن الحج، الفريق خالد بن قرار الحربي، أنه لن يسمح بأي شعارات سياسية خلال الحج هذا العام، مشيراً إلى أن الحج لجميع المسلمين.



وفي نفس الوقت أعلن الحربي جاهزيتهم التامة الأمنية لتطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، إلى جانب الاستفادة من إيجابيات خطط الأعوام السابقة وتطويرها ومعالجة السلبيات لتوفير أفضل الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام.



وأوضح الفريق الحربي أن "جميع العاملين في الخطة الأمنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام تم تدريبهم وشرح الخطط لهم في مناطقهم واختيار القادة الميدانيين من أصحاب الخبرة التراكمية ومراعاة اللياقة البدنية لهم"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.



وشدد قائد قوات أمن الحج، بأنه "لن يسمح لأي شعارات سياسية أو غيرها لأن الحج لجميع المسلمين، ويجب أن يعيشوا في جو إيماني بعيد عن كل الشعارات السياسية أو غيرها، مؤكداً انهم سيضربون بيد من حديد كل من يسيء لأمن الحج أو يحاول المساس بأمن الحجاج".



وأوضح أن "العنصر النسائي شريك في تطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية للحج، كما تطرق الفريق الحربي الى الجوانب المرورية وصحة الحجاج، إضافةً إلى الكشف عن الحملات الوهمية قبل وصولها للحرم".

