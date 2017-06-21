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السعودية: محمد بن سلمان ولياً للعهد خلفا لبن نايف


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 03:47



السعودية: محمد بن سلمان ولياً للعهد خلفا لبن نايف
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قالت وكالة الأنباء السعودية، فجر اليوم الأربعاء، إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له.
 
وأضافت الوكالة أنه تم أيضا إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
 
وكان ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، يشغل منصب ولي ولي العهد، ويعد صاحب رؤية المملكة لعام 2030، وهو واضع أسس تنويع الاقتصاد في المملكة تحضيراً لمرحلة ما بعد النفط.
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, ملك, ولي العهد
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