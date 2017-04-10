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الاثنين 10 أبريل - 21:02
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السعودية وموريتانيا تبحثان تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أبريل 2017 - 21:59



السعودية وموريتانيا تبحثان تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة
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كشف مدير ترقية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية عن قرارالسعودية وموريتانيا انتهاج أسلوب عملي للدفع بدخول توصيات اللجنة المشتركة الموريتانية- السعودية حيز التنفيذ في أقرب الآجال. 

وأكد المدير خلال  زيارة السفير السعودي للمديرية اليوم الجانب المتعلق بتعريف رجال الأعمال السعوديين بفرص الاستثمار في موريتانيا، قد أوكل إلى سعادة السفير السعودي والمدير العام لترقية القطاع الخاص.

وتابع السفير السعودي خلال الزيارة عرضا يبرز فرص الاستثمار التي تتوفر عليها موريتانيا، و الامتيازات التي تمنحها مدونة الاستثمار الجديدة، كاستقرار الشروط والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي وحرية المبادرة و تحويل الرساميل والأرباح.

و اطلع السفير على تواجد ممثلي مختلف المصالح الحكومية المعنية بإنشاء الشركات في إدارة واحدة هي مديرية الشباك الموحد ومتابعة الاستثمار الخصوصي، مما يمكن المستثمر اليوم من إنشاء شركة في أقل من 48 ساعة.
 


الكلمات المفتاحية : الاستثمار, السعودية, موريتانيا
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