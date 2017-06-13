السفارة المصرية تعتذر لموريتانيا عن "الإساءة"



دانت السفارة المصرية في موريتانيا، الإساءة التي تضمنها أحد المسلسلات الكوميدية المنتجة في مصر، وخاصة بعد الجدل الذي أثير في موريتانيا حول أحد مشاهد المسلسل ربط بين موريتانيا و"الإرهاب".



وقالت السفارة في بيان وزعته زوال اليوم الثلاثاء، إن تلك التلميحات التي وردت في المسلسل "لا ترقى لمستوى الكوميديا الهادفة والفن الراقي"، مشيرة إلى أنها بعيدة كل البعد عن الدور البناء المفترض للفن.



ونبه البيان إلى أن "العبارات السخيفة التي وردت في الفيديو" لن تؤثر على العلاقات الوطيدة بين الشعبين "الضاربة في الجذور وتشعبها وشمولها لمختلف المجالات"، وفق البيان.



وأشارت السفارة إلى شراكة موريتانيا مع مصر في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، مذكرة بما قالت إنه "نجاحات موريتانيا في دحره والتصدي لمخاطره".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا من مسلسل "ال لا لا لاند" يظهر فيه البطل عن حمدي المريغني في صحراء رفقة أشخاص مطلوبين قضائيا ويقومون بقطع الطريق في موريتانيا.



واعتبر عدد من المدونين الموريتانيين أن المشهد يعد إهانة لموريتانيا و إشارة إلى أنها "بيئة خصبة للجماعات المتطرفة"، وطالبوا بالاعتذار عن المسلسل وتوقيف عرضه.

