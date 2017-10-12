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الخميس 12 أكتوبر - 12:35
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السفير الأمريكي يتحدث عن هجوم "البوليساريو" وانقلاب 2003


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 10:37



لاري أندري خلال مقابلة سابقة مع "صحراء ميديا"
لاري أندري خلال مقابلة سابقة مع "صحراء ميديا"
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تحدث سفير الولايات المتحدة الأمريكية لاري أندري أمس الأربعاء عن  الهجوم الذى نفذته جبهة "البوليساريو" على العاصمة نواكشوط  ، حيث سقطت  3 قذائف هاون على مبنى سفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا، وهدمت خلاله حديقة السفير.

وقال السفير خلال حفل تدشين السفارة إن تاريخ موريتانيا له تأثير على تاريخ السفارة حيث تضرر مبنى السفارة من الخارج فى المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 2003 ، التى قادتها مجموعة من الضباط للإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع.
 
وأضاف السفير أن بلاده هي أول دولة تعترف رسميا باستقلال موريتانيا، وفى عام 1961 أصدر الرئيس الأمريكي جون كنيدي أوامره ببناء سفارة لأمريكا فى نواكشوط بجوار مبنى الرئاسة ، وعينت ويليام إيغلتون فى عام 1962 سفيرا له فى موريتانيا.
 
زدشن سفير الولايات المتحدة فى موريتانيا لاري أندري سفارة بلاده فى العاصمة نواكشوط ، وتقع السفارة على مساحة 10,5 فدان فى حي "تفرغ زينه" ، وتشمل مبنى مكاتب السفارة و عدة مرافق تابعة للعمال.


الكلمات المفتاحية : البوليساريو, امريكا و هجوم, انقلاب, موريتانيا
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