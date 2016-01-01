السفير الأمريكي يزور أكبر شركة للمعادن في موريتانيا



بدأ السفير الأمريكي لاري آندرى، اليوم الثلاثاء، زيارة لمدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، شمالي موريتانيا، من أجل تفقد منشئات الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم).



وتعد هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها السفير الأمريكي في نواكشوط، مدينة ازويرات، منذ اعتماده سفيراً للولايات المتحدة في موريتانيا.



ومن المنتظر أن يتفقد السفير الأمريكي في زيارته بعض منشآت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، بالإضافة إلى بعض الأماكن في المدينة المنجمية.



كما سيزور السفير الأمريكي منطقة "كلب الغين"، ومحيط مدينة ازويرات، ومتحف تيرس زمور الذي يضم نماذج من المعادن المتوفرة في الولاية وأنماط العيش في الولاية.



ويرافق السفير الأمريكي وفد يضم زوجته وعدداً من الموظفين في السفارة الأمريكية بنواكشوط.

