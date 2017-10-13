السفير الإسباني : صادراتنا تضاعفت منذ 2011 إلى موريتانيا





قال سفير المملكة الاسبانية المعتمد لدى موريتانيا خيسوس اكناسيو سانتوس أكوادو إن جميع المؤشرات تشير إلى أن بلاده أصبحت أول شريك أوروبي لموريتانيا بعد أن تضاعفت صادراتها إليها منذ 2011 ، مؤكدا على متانة العلاقات الموريتانية الاسبانية وتنوعها وشموليتها لجميع المجالات.



جاء ذلك في كلمة له خلال حفل استقبال نظمته السفارة الاسبانية أمس الخميس في نواكشوط بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمملكة الذى يصادف12 أكتوبر من كل سنة، وحضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إسلكو ولد أحمد إزيد بيه.



وأضاف السفير أن تنمية العلاقات القائمة بين البلدين تشكل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لإسبانيا.



وأوضح أنه مع العمل المستمر والمشترك من أجل الارتقاء بتلك العلاقات إلى أفضل المستويات خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.



وحضر الحفل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أحمد محمود ولد اسويد أحمد، وعبد القادر ولد محمد مدير الشؤون الأوروبية، و علين ولد محمد المدير المساعد للتشريفات بنفس القطاع.