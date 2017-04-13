السفير الصيني يلتقى وزيري الإقتصاد والصيد





التقى السفير الصيني في نواكشوط الجديد ازهانغ اجيانغو اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه.



وتناول اللقاء وفقا للوكالة الموريتانية استعراض العلاقة القائمة بين موريتانيا والصين وسبل تعزيزها، خاصة فى مجال الصيد البحري.



وتملك الصين أسطولا بحريا للصيد فى المياه الموريتانية، كما تعد من أكبر مستوردى خامات الحديد الموريتاني.



وتربط موريتانيا علاقات ت قوية بالصين حيث صادقت الحكومة الموريتانية على اتفاق مع حكومة الصين يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية أو جوازات العمل (الرسمية).

