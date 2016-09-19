السفير الفرنسي يلتقي برئيس سابق لمنتدى المعارضة



التقى السفير الفرنسي بنواكشوط جويل مامير، اليوم الاثنين، مع المحامي الموريتاني أحمد سالم ولد بوحبيني، وهو رئيس سابق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض.



وبحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ"صحراء ميديا" فإن اللقاء بين الرجلين تناول "الحوار والمستقبل السياسي للبلد"، في ظل أزمة ثقة حادة بين النظام القائم والمعارضة الراديكالية ممثلة في المنتدى وحزب التكتل.



وتشير مصادر "صحراء ميديا" إلى أن اللقاء بين السفير الفرنسي وولد بوحبيني يأتي في ظل التخطيط لمبادرة سياسية تقودها شخصيات سياسية مستقلة من ضمنها ولد بوحبيني من أجل تقريب وجها النظر بين أطراف المشهد السياسي.



ومن المنتظر أن تعقد هذه الشخصيات لقاءات مع عدد من أطراف المشهد السياسي وأصحاب النفوذ، وذلك في إطار هذه المبادرة.

