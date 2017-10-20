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السفير الفرنسي يوشح أربعة كتاب موريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 أكتوبر 2017 - 11:41



السفير الفرنسي يوشح أربعة كتاب موريتانيين
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وشح السفير الفرنسي المعتمد في نواكشوط جويل مايير، باسم وزيرة الثقافة الفرنسية، مساء أمس الخميس، أربعة كتاب موريتانيين بوسام فارس في نظام الفنون والآداب الفرنسية.
 
وقال السفير الفرنسي خلال حفل التوشيح إن هذا الوسام تم إنشاؤه سنة 1957 لتكريم الأشخاص المتميزين في ميدان الفنون أو الآداب ولإسهاماتهم التي حملوها للفنون والآداب في فرنسا والعالم.
 
كما استعرض السفير المسيرة العلمية والأدبية والعملية للكتاب الموريتانيين الأربعة الذين تم توشيحهم.
 
وأضاف السفير الفرنسي أن الموشحين الأربعة (امبارك ولد بيروك، هند منت عينينا، ايدوم ولد محمد الأمين وجبريل زكريا صال) حصلوا على الوسام بسبب دورهم في ترسيخ قيم التعايش المشتركة بين الثقافات.
 


الكلمات المفتاحية : أدب, توشيح, فرنسا
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