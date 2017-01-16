السكتة الدماغية تهدد حياة مرضى الصداع النصفي

"بارو" يلجأ للسنغال في انتظار إزاحة "يحيى جامي"

ازويرات: إقالة المستشار الخاص لمدير شركة "سنيم"

كان2017: السنغال تخطف أول 3 نقاط على حساب تونس

الغابون: ثالث تعادل في ثالث مباريات الكان

خلافات بين سلك الأطباء بسبب تجميد الوزارة مكتبهم

إصابات بالغة للمدير التجاري ل"سنيم" إثر حادث بباريس

بيرام يدعو إلى التسامح ويحذر من تشويه حركته

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : كان2017: السنغال تخطف أول 3 نقاط على حساب تونس https://t.co/eARb6N54Xv
الاحد 15 يناير - 22:37
Sahara Media Agency : اختيار الحارس ديالو رجل المباراة. #السنغال #تونس #CAN2017 https://t.co/1peq5mrri0
الاحد 15 يناير - 22:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السكتة الدماغية تهدد حياة مرضى الصداع النصفي


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 16 يناير 2017 - 10:38



السكتة الدماغية تهدد حياة مرضى الصداع النصفي
مواضيع ذات صلة

خلصت دراسة حديثة نشرت في دورية طبية بريطانية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية بعد العمليات الجراحية.
 
وأوضحت الدراسة أن "تاريخ الشخص مع الصداع النصفي الذي يصيب واحدا من بين كل 5 أشخاص يجب أن يأخذ في الحسبان عند تقييم مزايا وسلبيات إجراء عملية جراحية".
 
وأشار باحثوا الدراسة إلى أن انتشار الصداع النصفي في العالم وارتباطه بالسكتات الدماغية "يحمل أهمية كبيرة للصحة العامة وشارك في هذه الدراسة نحو 125 ألف مريض من الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا كانوا قد خضعوا لعمليات جراحية ما بين عامي 2007 و2014".
 
وبينت الدراسة أن بين هذا العدد عانى 771 شخصا أو ما يوازي 0.6 % من سكتة دماغية خلال 30 يوما بعد إجراء العملية الجراحية وكان أكثر من 8% ممن خضعوا لعمليات جراحية لهم تاريخ مرضي مع الصداع النصفي مقارنة مع 11.5 % من بين 771 الذين أصيبوا بسكتة دماغية.
 
وتوصل الفريق البحثي إلى أن خطر الإصابة بسكتة دماغية هو 2.4 من بين كل 1000 شخص يخضع لعملية جراحية بينما رفع ذلك الرقم إلى 4.3 ممن لهم تاريخ مرضي مع الصداع النصفي.
 
وبين الباحثون أن الخطورة أكبر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض /أورا/ الذي يوصف بأنه اضطراب في الإدراك الحسي مثل الشعور برؤية أضواء ساطعة أو علامات تحذيرية أخرى قبل نوبة الصداع.
 
وخلص الفريق البحثي بأهمية أن يكون الأطباء على دراية بزيادة هذه المخاطر والحاجة لمزيد من البحث في كيفية الوقاية من السكتات الدماغية بعد العمليات الجراحية عند مرضى الصداع النصفي.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, علوم, مرض


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة