السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية "إرهابية" دولية



أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس الجمعة أنها تمكنت من تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مكونة من أربعة أفراد، على صلة بعصابات دولية للاتجار بالمخدرات عبر الحدود، وذلك في مدنتي وجدة شرقي المملكة وطنجة شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيانها إن أحد أفرد الخلية مطلوب للسلطات في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، بينهما سبق لاثنين منهم أن اعتقلوا في قضايا تتعلق بالإرهاب.



وأشارت الوزارة، إلى أن الشخص الرابع في الخلية قاتل في الساحة السورية والعراقية ضمن صفوف جماعة "متطرفة "خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل المملكة.



وأكدت وزارة الداخلية المغربية على ما وصفته "الارتباط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب".

وأضافت أن "أفراد هذه الشبكة الإجرامية نفذوا عملية اختطاف، واحتجزوا أحد الأشخاص بأحد المنازل بمدينة طنجة، حيث استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها بمدينة وجدة، قبل أن تحجزها المصالح الأمنية.