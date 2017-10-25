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السلطات المغربية تفكك خلية لـ"داعش" بمدينة "فاس"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 أكتوبر 2017 - 16:56



السلطات المغربية تفكك خلية لـ"داعش" بمدينة "فاس"
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اعلنت السلطات المغربية اليوم الاربعاء تفكيك  خلية  في مدينة فاس تضم اربعة اشخاص على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "ان المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر  الداعشي كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في مدينة فاس "من شأنها المساس بسلامة الاشخاص والممتلكات".

واضاف البيان ان عملية التفتيش اسفرت "عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الاحجام وبدلة عسكرية ومخطوطات تحرض على "الجهاد" وتمجد ايديولوجية "داعش"، بالإضافة إلى اجهزة الكترونية".

وتأتي الاعتقالات التي نفذها المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، بعد عشرة ايام من تفكيك خلية اخرى متمركزة في فاس ايضا مع فروع في مدن اخرى هي مكناس والدار البيضاء والخريبكة.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, المغرب, داعش
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