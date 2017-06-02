السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي





بدأت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة عملية التعبئة و التحسيس حول أهمية الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي،تحضيرا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقب منتصف شهر يوليو القادم.





ودعا والي تيرس زمور اسلم ولد سيدي الفاعلين السياسيين بالولاية إلى الدفع بعملية الاحصاء التكميلي والتأكد من وجود كل مواطن على اللائحة الانتخابية أو الذين لم يسجلوا من قبل نظرا للسن القانونية أو من تم تحويلهم من مكان الى آخر.







وطالب رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات لمرابط ولد سيدي بونه في كلمة بالمناسبة جميع الفاعلين بالمشاركة في التعبئة والتحسيس من أجل القيام بالواجب الانتخابي .





وفى الحوض الشرقي ترأس الوالي محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش صباح اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعا ت بالولاية اجتماعا تحسيسيا حول الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي.







ودعا الوالي خلال الاجتماع عمد البلديا ت وهيئات المجتمع المدني الى المشاركة الفعالة في عملية تحسيس وتعبئة المواطنين من أجل الإقبال بكثرة على مكاتب التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.







وأوضح أن الحملة موجهة إلى فئتين من الناس الأولى الذين بلغوا من العمر 18 سنة يوم الاقتراع، و الثانية المواطنون الراغبون في التسجيل في أماكن أخرى .





وفى ولاية داخلت انواذيبو الوالي أكد الوالي المساعد وكالة محمد محمود ولد المصطفي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعبئة لصالح الإحصاء التكميلي ذي الطابع الإداري، داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التسجيل الموجودة في عموم الولاية خاصة الأشخاص البالغين من العمر ثمانية عشر سنة أو الراغبين في تغيير تسجيلهم من مكان إلي آخر.





وشدد على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين بالمدينة في عملية التحسيس لصالح الإحصاء وضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من فترة الإحصاء.

