موريتانيا تشارك في وساطة أفريقية في ليبيا

حضور نتنياهو يخفض مستوى التمثيل فى قمة "الإيكواس"

السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي

تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء

تونس تكوّن 60 إطاراً بقطاع الصحة الموريتاني

مجلس الشيوخ يناقش استجواب الوزير الأول

"أنصار الإسلام" تصيب جنوداً فرنسيين في مالي

موريتانيا: ندوة حول القمة الإسلامية-الأمريكية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي https://t.co/bWbFFmKlA0
الجمعة 2 يونيو - 23:03
Sahara Media Agency : تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثا للصحراء https://t.co/KpjBdq8bDw
الجمعة 2 يونيو - 22:14
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 2 يونيو 2017 - 20:13



السلطات الموريتانية تبدأ فى التعبئة للإحصاء التكميلي
مواضيع ذات صلة

 

بدأت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة عملية التعبئة و التحسيس حول أهمية الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي،تحضيرا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقب منتصف شهر يوليو القادم.


ودعا والي تيرس زمور اسلم ولد سيدي الفاعلين السياسيين  بالولاية إلى  الدفع بعملية الاحصاء التكميلي والتأكد من وجود كل مواطن على اللائحة الانتخابية أو الذين لم يسجلوا من قبل نظرا للسن القانونية أو من تم تحويلهم من مكان الى آخر.

 

وطالب رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات لمرابط ولد سيدي بونه في كلمة بالمناسبة جميع الفاعلين بالمشاركة في التعبئة والتحسيس من أجل القيام بالواجب الانتخابي .
 

وفى الحوض الشرقي ترأس الوالي محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش صباح اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعا ت بالولاية اجتماعا تحسيسيا حول الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي.

 

ودعا الوالي خلال الاجتماع عمد البلديا ت وهيئات المجتمع المدني الى المشاركة الفعالة في عملية تحسيس وتعبئة المواطنين من أجل الإقبال بكثرة على مكاتب التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.

 

وأوضح أن الحملة موجهة إلى فئتين من الناس الأولى الذين بلغوا من العمر 18 سنة يوم الاقتراع، و الثانية المواطنون الراغبون في التسجيل في أماكن أخرى .
 

وفى ولاية داخلت انواذيبو الوالي أكد الوالي المساعد وكالة  محمد محمود ولد المصطفي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعبئة لصالح الإحصاء التكميلي ذي الطابع الإداري، داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التسجيل الموجودة في عموم الولاية خاصة الأشخاص البالغين من العمر ثمانية عشر سنة أو الراغبين في تغيير تسجيلهم من مكان إلي آخر.
 

وشدد  على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين بالمدينة في عملية التحسيس لصالح الإحصاء وضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من فترة الإحصاء.



الكلمات المفتاحية : السلطات, انتخاب, دستور
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة