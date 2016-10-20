السلطات الموريتانية ترحيل 21 سودانيا إلى بلادهم





سلم الدرك الوطني في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا اليوم الخميس 21 مواطنا سوادنيا لشرطة المدينة ، للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم ، بعد ضبطهم في منطقة عسكرية محظورة .





وحسب مراسل "صحراء ميديا" في ولاية تيرس زمور فان المجموعة تم اعتقالها أثناء عميلة للجيش المنطقة العسكرية المغلقة شمالي شرق الولاية ، بعد ضبطهم ينقبون عن الذهب في المنطقة المحظورة.







وأضاف المراسل أن المجموعة التي تم توقيفها تتألف من 11 موريتانيا ، و 21 سودانيا و 4 أجانب كانوا ينقبون في المنطقة المحظورة ، و تمت مصادرة أجهزتهم ، كما فرضت ضريبة على سياراتهم .

