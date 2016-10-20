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السلطات الموريتانية تشرع في ترحيل 21 سوادنيا إلى بلادهم


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 18:09



السلطات الموريتانية تشرع في ترحيل 21 سوادنيا إلى بلادهم
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سلم الدرك الوطني  في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا  اليوم الخميس  21 مواطنا سوادنيا لشرطة المدينة ، للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم ، بعد ضبطهم  في منطقة عسكرية محظورة .


وحسب مراسل "صحراء ميديا" في ولاية تيرس زمور فان المجموعة تم اعتقالها أثناء عميلة للجيش المنطقة العسكرية المغلقة شمالي شرق الولاية ، بعد ضبطهم ينقبون عن الذهب  في المنطقة المحظورة.

 

وأضاف المراسل أن المجموعة التي تم توقيفها  تتألف من 11 موريتانيا ، و 21 سودانيا  و 4 أجانب كانوا ينقبون في المنطقة المحظورة ، و تمت مصادرة أجهزتهم ، كما فرضت ضريبة على سياراتهم .



الكلمات المفتاحية : تنقيب, درك, سودانيين


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