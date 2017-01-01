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السلطات الموريتانية تطلق "عملية رمضان"


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 26 ماي 2017 - 17:10



السلطات الموريتانية تطلق "عملية رمضان"
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 أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة في نواكشوط،عن فتح اثنتي عشرة نقطة لبيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار "عملية رمضان".


وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس "ان هذه العملية تسهم ظرفيا في تشغيل فئة من الشباب، خصوصا الذين يعملون في "عملية رمضان" .
 

موضحة أن العملية تم اعدادها بإشراف لجان من الوزارة الاولى و الداخلية والاقتصاد والمالية بالإضافة الى وزارة التجارة والصناعة والسياحة.


وأضافت الوزيرة الموريتانية في تصريح نقلته عنها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن "الحكومة دأبت منذ العام 2008 على التدخل في هذا الشهر الكريم لتلبية حاجيات الفئات الاكثر هشاشة من المجتمع وذلك بتوفير المواد الغذائية الاكثر استهلاكا في شهر رمضان وبأسعار مخفضة".

وتشمل كميات المواد الغذائية التي وفرتها الدولة الموريتانية بتسعيرة مخفضة مواد الارز، والسكر، وزيت الطبخ، و المعجونات، وللبن المجفف، والبطاطس،و البصل.


الكلمات المفتاحية : بضائع, حوانيت, رمضان
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