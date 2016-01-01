السلطات الموريتانية : جهات مشبوهة تسعى لزعزعة الأمن تقف وراء الشائعات





قال مدير الإدارة المركزية لأمن الدولة المفوض الإقليمي سيدي ولد باب الحسن إنه توجد جهات مشبوهة تنشر معلومات خاطئة للرأي العام ، الهدف منها هو زعزعة الأمن و الإستقرار ، مؤكدا أن الوضع الامني في موريتانيا مستقر و لا توجد أي تهديدات أمنية ، وفق تعبيره .







وكشف المفوض الإقليمي في مقابلة له على قناة " الموريتانية" الرسمية أن هذه الشائعات اانتشرت بقوة بعد تعرض مواطنة فرنسية لمحاولة اعتداء ، مشيرا إلى أنها لم تتصل بالسلطات لكنهم فتحوا تحقيقا حول القضية اتضح من خلاله أنها لم تتعرض لأي اغتصاب وغادرت البلاد دون التعاون ، مما أثار غموضا لدى الجهات الأمنية ، على حد تعبيره .







وأوضح أنه في نفس الأيام تم ضبط مجموعة من 3 أشخاص تحمل" فكرا معينا" بعد مراقبتهم على وسائل التواصل الإجتماعي ، ووجدت بحوزتهم بعض المعدات البدائية و التقليدية ، مشيرا إلى أن التحقيق لايزال جاريا معهم .







وقال إن السلطات الموريتانية قامت بمراقبة الحدود بصفة تامة ، و نشرت وحدات متخصصة لضبط الامن ، مؤكدا أن موريتانيا آمنة و لم يتم تسجيل أي عمل أرهابي يشكل خطرا ، وفق تعبيره .







وكانت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية و ابريطانيا و فرنسا في نواكشوط قد أصدرت تحذيرات إلى مواطنيها ، بعدم الخروج في الأماكن العامة وعدم التواجد في مناطق محددة ، لاحتمال تعرضهم لهجمات إرهابية ، مما أثار موجة من التساؤلات لدى الشارع الموريتاني .

