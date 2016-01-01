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السلطات الموريتانية : جهات مشبوهة تسعى لزعزعة الأمن تقف وراء الشائعات


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 20:44



السلطات الموريتانية : جهات مشبوهة تسعى لزعزعة الأمن تقف وراء الشائعات
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قال مدير الإدارة المركزية لأمن الدولة المفوض الإقليمي سيدي ولد باب  الحسن إنه توجد جهات مشبوهة تنشر معلومات خاطئة للرأي العام ، الهدف منها هو زعزعة الأمن و الإستقرار ، مؤكدا أن الوضع الامني في موريتانيا مستقر و لا توجد أي تهديدات أمنية ، وفق تعبيره .

 

وكشف المفوض الإقليمي في مقابلة له على قناة " الموريتانية" الرسمية  أن هذه الشائعات اانتشرت بقوة بعد تعرض مواطنة فرنسية لمحاولة اعتداء ، مشيرا إلى أنها لم تتصل بالسلطات لكنهم فتحوا تحقيقا حول القضية اتضح من خلاله أنها لم تتعرض لأي اغتصاب وغادرت البلاد دون التعاون ، مما أثار غموضا لدى الجهات الأمنية ، على حد تعبيره .

 

وأوضح أنه في نفس الأيام تم  ضبط مجموعة من 3 أشخاص  تحمل" فكرا معينا" بعد مراقبتهم على وسائل التواصل الإجتماعي ، ووجدت بحوزتهم بعض المعدات البدائية و التقليدية ، مشيرا إلى أن التحقيق لايزال جاريا معهم .

 

وقال  إن  السلطات الموريتانية قامت بمراقبة الحدود بصفة تامة ، و نشرت وحدات متخصصة لضبط الامن ، مؤكدا أن موريتانيا آمنة و لم يتم تسجيل أي عمل أرهابي يشكل خطرا ، وفق تعبيره .

 

وكانت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية و ابريطانيا و فرنسا في نواكشوط  قد أصدرت تحذيرات إلى مواطنيها ، بعدم الخروج في الأماكن العامة وعدم التواجد في مناطق محددة ، لاحتمال تعرضهم  لهجمات إرهابية ، مما أثار موجة من التساؤلات لدى الشارع الموريتاني .



الكلمات المفتاحية : أمن, حكومة, شائعات


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